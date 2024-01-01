بدائل - ABI Research
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
SparkToro
sparktoro.com
مهمتنا هي تسهيل اكتشاف مواقع الويب والمدونات والبودكاست والحسابات الاجتماعية والمنشورات التي تصل إلى جمهورك.
TechInsights
techinsights.com
منصة موثوقة لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة.
Taloflow
taloflow.ai
يحدد Taloflow أفضل البنية التحتية السحابية ومنتجات واجهة برمجة التطبيقات (API) لحالة الاستخدام الخاصة بك، مما يوفر لك أسابيع من التحليل المستغرق لكل قرار كبير.
teQatlas
teqatlas.com
TeQatlas هي منصة معلومات الاستثمار المعززة التي تهدف إلى دمج وتبسيط عملية الاستثمار بأكملها - بدءًا من إنشاء الصفقات وتنفيذها ومراقبتها وحتى الخروج للمستثمرين، من ناحية، وتبسيط عمليات جمع رأس المال المتكررة لرواد الأعمال في مراحل مختلفة من ناحية أخرى. تساعد TeQatlas على جمع الأموال والاستثمار والخر...
SPEEDA Edge
sp-edge.com
استمتع بتجربة القوة التحويلية لـ SPEEDA Edge، وهو مركز أبحاث ابتكاري رائد يعيد تعريف الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. من خلال الجمع بين المحللين الخبراء وهندسة البيانات القوية والعمليات العالمية في الولايات المتحدة واليابان وسريلانكا، تعمل SPEEDA Edge على تمكين الاستكشاف عبر أكثر من 1000 قطاع صناعي...
Lumose Marketplace
lumosemarketplace.com
Lumose Marketplace عبارة عن منصة لمقارنة البرامج والأدوات والخدمات مصممة خصيصًا لشركات المحاماة الصغيرة. في Lumose Marketplace، الهدف هو تزويد المحامين بأفضل بديل للتسوق بحثًا عن الموردين لشركاتهم، سواء من برنامج بوابة العميل إلى خدمات توظيف المساعدين القانونيين. تم تصميم قوائم Lumose Marketplace لت...
EBSCO Information Services
ebsco.com
EBSCO Information Services هي المزود الرائد لموارد المعلومات للمؤسسات بما في ذلك خدمات الاكتشاف والمجلات والحزم الإلكترونية وقواعد البيانات البحثية والكتب الإلكترونية والأرشيفات الرقمية وموارد الرعاية الصحية وموارد الشركات واستشارات القراء والمزيد. تخدم EBSCO الاحتياجات البحثية للمؤسسات الأكاديمية و...
buyr
buyr.com
Buyr.com هي الطريقة الجديدة للتسوق، فهي سهلة الاستخدام وتتيح لك التسوق بناءً على المنتج وليس المتجر. قام موقع Buyr.com ببناء خوارزمية حاصلة على براءة اختراع لتحصل على أفضل الأسعار. للوهلة الأولى، قد يبدو موقع buyr.com مشابهًا للعديد من منصات أعمال التجارة الإلكترونية الأخرى، حيث يختلف موقع Buyr.com...
Baymard
baymard.com
يوفر لك معهد Baymard ما يزيد عن 130,000 ساعة من أبحاث تجربة المستخدم واسعة النطاق - حيث يكشف عن التصميمات التي تسبب مشكلات في قابلية الاستخدام، وكيفية إنشاء تجارب مستخدم "متطورة"، وكيف يتنافس أداء تجربة المستخدم مع المواقع الرائدة في الصناعة. يتم نشر البحث كمقالات ومعايير ودراسات حالة لتجربة المستخ...
Batimatech
batimatech.com
Batimatech هي منظمة غير ربحية (NPO) تعمل كمحفز لمجتمع البناء والتكنولوجيا والاستدامة وتتمثل مهمتها في تعزيز الابتكار والتعاون والمرونة والتكامل بين أفضل الحلول الرقمية في النظام البيئي التجاري ومؤسسات Batimatech.
Pangea.ai
pangea.ai
ظل توظيف فرق التكنولوجيا أحد أكبر التحديات التجارية التي ستواجهها الشركات. تعمل Pangea.ai على حل صعوبات التوظيف في سوق المواهب المجزأة من خلال تجميع وكالات التطوير التي تم فحصها من قبل أعلى المستويات من أجل توظيف أسرع وأكثر بساطة. خيارات توظيف مرنة تناسب أي حاجة. * بناء المنتجات على أساس المشروع * ...
Omdia
omdia.com
Omdia هو محلل عالمي ورائد استشاري يساعدك على ربط النقاط عبر النظام البيئي التكنولوجي. إن معرفة Omdia العميقة بأسواق التكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع رؤى Omdia القابلة للتنفيذ تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات نمو ذكية.
Nucleus Research
nucleusresearch.com
Nucleus Research هي المزود الوحيد لأبحاث التكنولوجيا القائمة على الحالات. توفر Nucleus Research الرؤى والمعايير والحقائق التي تسمح لعملاء Nucleus Research باتخاذ القرارات التقنية الصحيحة كل يوم. يعتمد النهج البحثي لشركة Nucleus Research على تقييمات متعمقة لعمليات النشر الفعلية مما يسمح لمحللي Nucleu...
MyCloudBazaar
mycloudbazaar.com
Mycloudbazaar.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت للاكتشاف والتوصية والمعاملات لأفضل برامج الأعمال والبنية التحتية للحلول السحابية والتي تساعدك أيضًا على توفير المال. يوفر MyCloudbazaar للمستخدمين النهائيين القدرة على البحث عن تطبيقاتهم البرمجية واكتشافها ومقارنتها وشرائها وإدارتها في سوق مركزي واحد وسه...
mTab
mtab.com
mTab عبارة عن منصة رؤى السوق حائزة على جوائز وتعتمد عليها المؤسسات الرائدة التي تعتمد على البيانات. تعمل منصة mTab على تحويل مصادر البيانات إلى قصص مبسطة لمساعدة العلامات التجارية على فهم عملائها ومنافسيها بشكل أفضل لتمكين القرارات وتقديم تجارب استثنائية.
digitGaps
digitgaps.com
digitGaps هي شركة استخبارات سوقية عالمية مقرها كاليفورنيا وتفضلها Fortune Global 500 وشريك مفضل من قبل Forbes Global 2000 وGlobal RepTrak 100. تقدم digitGaps معلومات تجارية عالمية ورؤى واستخبارات في شكل تقارير متاحة جاهزة للاستخدام بالإضافة إلى الأبحاث المخصصة للمحترفين والباحثين عبر قطاعات الصناعة ...
Constellation Research
constellationr.com
Constellation Research هي شركة أبحاث واستشارات تكنولوجية مقرها في وادي السيليكون، تقدم إرشادات استراتيجية للشركات التي تسعى إلى تحويل أعمالها من خلال التبني المبكر للتقنيات الأسية.
Clarivate
clarivate.com
Clarivate هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات المعلومات العالمية. تعمل Clarivate على ربط الأشخاص والمنظمات بالذكاء الذي يمكنهم الوثوق به لتحويل وجهة نظرهم وعملهم وعالمنا. تقترن حلولنا القائمة على الاشتراك والتكنولوجيا بخبرة عميقة في المجال وتغطي مجالات الأوساط الأكاديمية والحكومية وعلوم الحياة والرعاي...
CarrierSource
carriersource.io
CarrierSource هو موقع ويب لمراجعة شركات النقل مصمم لشركات النقل بالشاحنات لبناء سمعة عادلة عبر الإنترنت، مع توفير طبقة أخرى للوسطاء والشاحنين في عملية التدقيق الخاصة بهم من خلال مراجعات النظراء. تمتلك كل شركة نقل نشطة ملفًا شخصيًا مجانيًا على CarrierSource حيث يمكنها عرض معلومات شركتها علنًا، وجمع ا...
Appwiki
appwiki.nl
Appwiki هو الموقع الإلكتروني الأول لاستشارات البرامج في هولندا. تقوم الشركات الهولندية، بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى صناع القرار في الشركات الكبيرة، باكتشاف واختيار برامج الأعمال منها. يفعلون ذلك بناءً على أبحاث وخلفيات Appwiki ومراجعات المستخدمين ووظائف الب...
SaaS Invaders
saasinvaders.com
SaaS Invaders هو موقع مبيعات خاص لأدوات الويب SaaS للشركات الناشئة! يساعدك SaaS Invaders كل أسبوع على اكتشاف مجموعة مختارة من 4 أدوات ويب بخصم كبير. كل ما عليك فعله هو التسجيل مجانًا وبعد ذلك يمكنك الاستمتاع بالتطبيقات المفيدة جدًا لعملك وبأسعار مثيرة جدًا. تعال لاكتشاف أدوات جديدة لإدارة عملك!
TechJockey
techjockey.com
Techjockey.com هو أول متجر برامج عبر الإنترنت في العالم يساعدك على مقارنة واختيار البرامج المناسبة لاحتياجاتك. Techjockey.com هو فريق من خبراء تكنولوجيا المعلومات يتمتعون بعقود من الخبرة في المهارات عبر الأنظمة الأساسية والتقنيات المتكاملة الجودة لتحليل منتجات البرامج. مع فريق من محللي الحلول الخبر...
TradeWheel.com
tradewheel.com
TradeWheel.com عبارة عن منصة تداول ضخمة عبر الإنترنت توفر لك بمهارة مجموعة واسعة من المصدرين والمصنعين الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة من جميع أنحاء العالم. Tradewheel.com هي المنصة الرائدة الأبرز للمتداولين العالميين للالتقاء والاجتماع معًا لتعزيز التجارة عبر الحدود. يساعد موقع Tradewheel.com حاليً...
Experts Exchange
go.experts-exchange.com
يعزز تبادل الخبراء نمو ونجاح محترفي التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. يمكنك حل المشكلات بشكل أسرع باستخدام قاعدة بيانات Experts Exchange التي تضم أكثر من 4 ملايين حل تكنولوجي، وتعلم مهارات التكنولوجيا من خلال المقالات ومقاطع الفيديو التي تم البحث عنها، وابني حياتك المهنية مع شبكة Experts Exchange ال...
GigaOM
gigaom.com
تساعد Gigaom رجال الأعمال اليوم على فهم التغيرات التكنولوجية الهائلة التي تجتاح عالمنا. تقوم Gigaom بذلك من خلال الندوات عبر الإنترنت والتحليلات والأبحاث الرائدة في الصناعة. يلجأ أكثر من مليوني قارئ فريد شهريًا إلى Gigaom لفهم الاضطرابات التكنولوجية الكبرى وفرص الأعمال الجديدة التي يخلقونها بشكل أفض...
Olive
olive.app
اكتشف مستقبل اتخاذ القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصادر البرامج مع Olive. Olive هي منصة مصادر البرامج الوحيدة التي تجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لمساعدتك على اتخاذ قرارات أفضل. تمكّنك منصة Olive من مركزية عملية RFx الخاصة بك، وجمع الرؤى، وتقييم الاستجابات، ومقارنة البائعين والت...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر ...
IDC
idc.com
IDC هي المزود العالمي الأول لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية والأحداث الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسواق التكنولوجيا الاستهلاكية. تساعد IDC محترفي تكنولوجيا المعلومات ومديري الأعمال ومجتمع الاستثمار على اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق بشأن مشتريات التكنولوجيا واستراتيجية الأعمال. يقدم أك...
Forrester
forrester.com
تعد شركة Forrester واحدة من أكثر شركات الأبحاث والاستشارات تأثيرًا في العالم. تساعد Forrester القادة في مجالات التكنولوجيا وتجربة العملاء والوظائف الرقمية والتسويق والمبيعات والمنتجات على استخدام هوس العملاء لتسريع النمو. ومن خلال الأبحاث والاستشارات والفعاليات الخاصة بشركة Forrester، يتم تمكين الق...
Gartner
gartner.com
تقدم شركة Gartner أبحاثًا تكنولوجية لقادة أعمال التكنولوجيا العالمية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المبادرات الرئيسية.
ExpertFile
expertfile.com
ExpertFile عبارة عن خدمة مُدارة قائمة على السحابة ومحرك بحث متخصص يساعد المؤسسات على جذب تفاعل وارد عالي الجودة من العملاء المحتملين باستخدام محتوى خبرتهم. يساعد حل ExpertFile على تحسين ترتيب البحث وزيادة الرؤية في السوق وتسهيل الاتصالات بشكل أسرع بين مصادر الخبراء الموثوقة وتلك الجماهير التي تبحث ع...