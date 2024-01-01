三五互联 (35.com) هي منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول المستندة إلى السحابة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في الصين. تشمل الخدمات والحلول الرئيسية التي تقدمها 三五互联 ما يلي: * تسجيل اسم النطاق * استضافة البريد الإلكتروني للمؤسسات * سحابة استضافة * شهادات الأمان SSL * خدمات التسويق والترويج عبر الإنترنت توفر المنصة أيضًا الحلول التالية للمؤسسات: * التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة * 0 يوان هجرة السحابة * نظام OA للمؤسسات (أتمتة المكاتب). * الاستضافة الافتراضية * خدمات تحسين محركات البحث (SEO). * أدوات الاتصال والتعاون المؤسسي * حلول أمن الشبكات * الحلول المكتبية السحابية * خدمات التسويق والترويج بالإضافة إلى هذه الخدمات الأساسية، تقدم 三五互联 أيضًا مجموعة من الميزات والموارد الداعمة، مثل: * طرق الدفع * مركز التوثيق * خدمات حفظ ملفات برنامج المقارنات الدولية (备案). * ملف الشركة والمعلومات الثقافية * الأخبار والمستجدات * دعم العملاء ومعلومات الاتصال باعتبارها منصة متكاملة قائمة على السحابة، تهدف 三五互联 إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين في تحولها الرقمي وتزويدها بمجموعة شاملة من الأدوات والحلول المستندة إلى السحابة لتعزيز عملياتها التجارية واتصالاتها وتسويقها وأمنها.

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