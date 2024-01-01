تقدم Hosting.co.uk خدمات استضافة ويب موثوقة وسريعة مقرها في المملكة المتحدة. تشمل خدماتهم استضافة الويب، واستضافة VPS، والخوادم المخصصة، واستضافة الموزعين، وكلها مدعومة بمراكز البيانات في المملكة المتحدة مما يضمن سرعات عالية ووقت تشغيل بنسبة 99.9%. أنها توفر ميزات مثل الإعداد الفوري، والترحيل المجاني، ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في المملكة المتحدة. يؤكد Hosting.co.uk على الأمان من خلال حماية DDOS وشهادات SSL. أنها توفر ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا وخطط ميسورة التكلفة مناسبة لاحتياجات الأعمال المختلفة.

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