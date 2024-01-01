بدائل - 1WorldSync

STEL Order

stelorder.com

STEL Solutions هي شركة تقدم الحلول البرمجية لصناعة الخدمات الميدانية والمنزلية، وتتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات. مقرنا في جنوب إسبانيا، منتجنا الرئيسي هو STEL Order، الذي يساعد أكثر من 5000 عميل في أكثر من 100 دولة على تبسيط أعمالهم وتبسيط حياتهم كل يوم. يعد STEL Order برنامجًا شاملاً لإدارة الخدمة ال...