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بدائل - 123FormBuilder

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.

CallRail

CallRail

callrail.com

تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.

Typeform

Typeform

typeform.com

أنشئ نماذج جميلة وتفاعلية - واحصل على المزيد من الردود. لا حاجة للترميز. قوالب للاختبارات والأبحاث والتعليقات وتوليد العملاء المحتملين والمزيد. الاشتراك مجانا.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...

involve.me

involve.me

involve.me

تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.

AWeber

AWeber

aweber.com

جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.

Kaspr

Kaspr

kaspr.io

اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.

LeadIQ

LeadIQ

leadiq.com

LeadIQ عبارة عن منصة لأدوات التنقيب عن مبيعات B2B. ابحث عن بيانات العملاء المحتملين، وتتبع إشارات الشراء، وقم بتخصيص التواصل البارد للتنقيب الخارجي.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...

Interact

Interact

tryinteract.com

قم بإنشاء اختبارات تفاعلية تولد عملاء محتملين وتبيع المنتجات. استفد من قوة الاختبارات لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني، وتقسيم العملاء المحتملين، والتوصية بالمنتجات لزيادة المبيعات.

Popl

Popl

popl.co

Popl is the leading digital business card platform for teams, providing innovative solutions for millions of companies and professionals worldwide. Our platform enables teams to create, distribute, and manage digital business cards, ensuring brand consistency, streamlined lead collection, and enterp...

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata هي أول منصة في العالم للتنقيب عن الأعمال B2B بنظام الدفع الفوري مع أكثر من 100 مليون جهة اتصال مباشرة B2B مع ضمان دقة بنسبة 95% وتقدم خدمات لأكثر من 20000 عميل منذ عام 2015. منصتنا المبتكرة والقوية تخدم جهات الاتصال التجارية قوائم لعملائها من أكثر من 200 دولة مع أكثر من 50 معيار بحث، وت...

NetLine

NetLine

netline.com

المسوقون الناجحون في مجال B2B يبدأون من هنا. يعمل NetLine على تمكين المسوقين في مجال B2B من زيادة الإيرادات عبر منصة مشاركة المشتري الشاملة التي توفر بيانات نية لا مثيل لها على مستوى المشتري وقدرات توليد العملاء المحتملين. تشغيل منصة النوايا الوحيدة على مستوى المشتري، INTENTIVE، وتقديم رؤى في الوقت ...

Landingi

Landingi

landingi.com

منصة الصفحة المقصودة بدون كود للمسوقين الرقميين المعتمدين على البيانات. يتيح لك Landingi تصميم أصول التسويق الرقمي ونشرها وتحسينها من خلال تتبع التحويل الجزئي للحصول على معدلات تحويل أفضل.

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