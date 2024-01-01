بدائل - 10Web
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
Smash
fromsmash.com
Smash هي أبسط طريقة لإجراء عمليات نقل سريعة وآمنة للملفات. مشاركة الملفات الكبيرة بلا حدود.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
MemberSpace
memberspace.com
بيع العضويات والمنتجات الرقمية من موقع الويب الخاص بك. شارك علمك واكسب الدخل. أضف حق الوصول للأعضاء فقط إلى أي جزء من موقع الويب الخاص بك واقبل المدفوعات. تعمل أي منصة: Squarespace وWordPress وWix وNotion والمزيد.
FastPixel.io
fastpixel.io
أصبح WordPress الأسرع أمرًا سهلاً جميع أحدث التقنيات حول كيفية تسريع موقع الويب الخاص بك معبأة بدقة في مكون إضافي للإعداد مدته دقيقة واحدة.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
Letterdrop
letterdrop.com
سير العمل الآلي لإنشاء المحتوى وتوزيعه. قم بإعطاء الأولوية للأفكار الصحيحة، وتخطيط التقويم الخاص بك، وإدارة الموافقات • إعادة توظيف الندوات عبر الإنترنت، وإنشاء رسائل اجتماعية، والكتابة بشكل أسرع باستخدام نظام إدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي • تحسين المشهد الجديد لتحسين محركات البحث في ع...
Pastel
usepastel.com
Pastel هي الطريقة الأسهل والأسرع لمصممي الويب والمطورين والوكالات لجمع التعليقات على مواقع الويب التي يقومون بإنشائها.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور الم...
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أداة مجانية للتعليق على مواقع الويب المباشرة، تمامًا مثل InVision، المخصصة للمواقع الثابتة. يمكنك الحصول على تعليقات من عميلك ومدخلات من فريقك على موقع ويب مباشر أو رابط مرحلي. فهو يمنحك القدرة على تحرير مواقع الويب المباشرة ومشاركة مشاريع الويب مع زملائك في الفريق ووضع علامة عليها في التعل...
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Juicer
juicer.io
شارك أفضل مشاركاتك على حائط اجتماعي جميل. تساعد Juicer على تجميع جميع علامات التصنيف الخاصة بعلامتك التجارية ومنشورات الوسائط الاجتماعية في موجز وسائط اجتماعية واحد جميل على موقع الويب الخاص بك، مما يسمح لك بإدارة المحتوى الخاص بك وتنظيمه بسهولة.
MaxiBlocks
maxiblocks.com
MaxiBlocks عبارة عن أداة إنشاء صفحات مرئية بدون تعليمات برمجية يمكنها إنشاء صفحات ويب سريعة الاستجابة وسريعة التحميل باستخدام مكتبة تصميم متكاملة وأيقونات بحجم 13 ألف + 100 بطاقة نمط
SubPage
subpage.app
SubPage offers a comprehensive solution for your business website, empowering teams to create and maintain website pages like Changelog, Policies, Career pages, Blog and more, without developer support. It is a perfect compliment to your website builder or CMS platform. Each page comes with unique f...
Relume
relume.io
We built Relume Library to help freelancers, agencies and other teams building websites on Webflow save time without sacrificing quality. Simply search from 650+ pre-built components, copy them with a one click and paste into any Webflow project. Say goodbye to building Webflow sites from scratch an...
ImbaChat
imbachat.com
It is a free chat plugin for a website. This chat provides a connection between website users and perfectly fits for a web community or any other website with need of user's communication. Integration with October CMS, Wordpress, Opencart and Livestreet CMS. Chat is aviable in two options: Saas and ...
Common Ninja
commoninja.com
Common Ninja is a cutting-edge provider of over 100 no-code widgets designed to elevate your website and online store experience. Our state-of-the-art widgets offer seamless integration capabilities with any SaaS platform, making us the prime choice for businesses seeking to enhance their digital pr...
Lordicon
lordicon.com
Lordicon is a beautifully designed and animated icon set with a powerful library and endless integration options. Each icon is delivered in Lottie, GIF, SVG, EPS and PNG file. Additionally, users can download rough .json format without Lordicon expression controls as well as Adobe After Effects sour...
Directorist
directorist.com
Directorist business directory plugin streamlines the process of creating industry-standard scalable and user-centric online business directories.
Weavy
weavy.com
Next-generation building blocks for developers. Weavy is a complete toolkit for developers to add collaboration, productivity, and community features to web and mobile apps at a fraction of the cost and time. Our API, SDKs, and UI Kits for Chat, Files, and Feeds enable dev teams to increase function...
Templately
templately.com
Templately is a popular WordPress plugin that helps users create and manage pre-designed templates for their websites. Templately offers an extensive collection of templates for various purposes such as blogs, business websites, eCommerce websites, portfolios, and more. These templates can be easily...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
Monsido
monsido.com
Monsido هو حل رائد لحوكمة الويب مصمم لتمكين المؤسسات من تقديم تجربة مستخدم فائقة وشاملة عبر تواجدها الرقمي ودعم رحلتهم لضمان أن تكون الاتصالات مفتوحة ومحسنة ومتوافقة. تتضمن منصة Monsido مجموعة متماسكة من الأدوات للوصول إلى الويب، وضمان جودة موقع الويب، والامتثال للعلامة التجارية والمحتوى، وإدارة موا...