Virtonomics 是一款基於現實世界經濟、商業、創業和管理原則的商業策略遊戲。遊戲的目的是創造一個有利可圖且有競爭力的業務。每個玩家都會收到一筆啟動資金，可以根據自己的獨特場景使用這筆資金來發展虛擬公司。用戶自訂他們的業務目標、策略和戰術。 Virtonomics 具有高度的通用性 - 玩家可以選擇自己的商業目標、策略和戰術。就像在現實生活中一樣，個人可以涉足零售、高科技、製造、農業、醫藥等行業。每項業務都可以實現高利潤——所需要的只是知識和追求目標的決心。

網站： virtonomics.com

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