準備好在 ZOI: The Escape 中失敗吧！你扮演 Zoi，一個迫降在地球上的小外星人。他的任務是跳到每座塔的頂部以便回家，但這說起來容易做起來難。平台從兩側高速向您飛來！你必須完美地掌握跳躍時間，才不會被擊倒！ 每次跳躍都會為您賺取金幣，您可以用這些金幣為您的 Zoi 購買新的酷炫皮膚。不要灰心，看看您是否有能力通過全部 45 個極其困難的關卡。你能拯救佐伊嗎？

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