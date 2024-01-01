Zoi: The Escape

Zoi: The Escape

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

遊玩 Web 版

網站： poki.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Zoi: The Escape」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

準備好在 ZOI: The Escape 中失敗吧！你扮演 Zoi，一個迫降在地球上的小外星人。他的任務是跳到每座塔的頂部以便回家，但這說起來容易做起來難。平台從兩側高速向您飛來！你必須完美地掌握跳躍時間，才不會被擊倒！ 每次跳躍都會為您賺取金幣，您可以用這些金幣為您的 Zoi 購買新的酷炫皮膚。不要灰心，看看您是否有能力通過全部 45 個極其困難的關卡。你能拯救佐伊嗎？

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Zoi: The Escape 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Submolok

Submolok

poki.com

Rolling Jump

Rolling Jump

poki.com

Cube Wave

Cube Wave

poki.com

Tower Defense - Alien Invaders

Tower Defense - Alien Invaders

poki.com

Stickman Escape

Stickman Escape

poki.com

Box Tower

Box Tower

poki.com

Spin Escape

Spin Escape

poki.com

Sides of Gravity

Sides of Gravity

poki.com

Narcissus

Narcissus

poki.com

Snow Tale

Snow Tale

poki.com

We Skate

We Skate

poki.com

Jump Around

Jump Around

poki.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策