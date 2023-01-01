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Village Craft 是一款閒置/管理遊戲，您必須建立一個繁榮的中世紀城鎮。你從樹林開始，除了你的斧頭什麼都沒有。透過砍伐樹木並建造第一座建築物，您將開始將森林變成真正的定居點！隨著你的城鎮的發展，新的村民會搬進來幫助你。他們會將木材砍成木板，將小麥變成麵粉，並製作其他可以出售給前來參觀的旅客的物品。你能把荒野變成繁榮的村莊嗎？

網站： poki.com

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