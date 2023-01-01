Village Builder 是一款策略遊戲，您的目標是從頭開始建造一個定居點。選擇一張起始地圖並開始先放置一些房屋，然後繼續建造更高級的建築物，旨在增加您的文化、生產、資源等。當您選擇一個單位並將其懸停在圖塊上以放置它時，您會看到一些數字，指示您將從該位置獲得多少積分。當您將滑鼠懸停在某個單元上時，您將看到放置它的要求，例如強制性的相鄰圖塊。請注意這些細節，確保從您的定居點中獲得最多積分。每座成功的建築都會累積並升級。這樣做會給你更多的單位可供選擇，以及一種獨特的方式來推進你的文明！因此，繼續探索每張地圖，發展一個經得起時間考驗的帝國！使用滑鼠左鍵或手指來選擇、放置、升級、移動或刪除單位。Village Builder 是由 Project GD 創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您知道 Village Builder 是一個開源專案嗎？您可以訪問他們的 Github 頁面來關注遊戲的開發情況。您可以在 Poki 上免費玩 Village Builder。Village Builder 可以在計算機以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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