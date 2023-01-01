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The Secret of Tetrapylae

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《Tetrapylae 的秘密》是一款經典的點擊遊戲，您將在中世紀城市 Tetrapylae 中進行一場神秘冒險。注意周圍的環境並跟隨遊戲的故事來發現 Tetrapylae 的秘密。不過要小心！有些事情並不像看起來的那樣，您可能需要後退幾步才能繼續前進。 控制： 滑鼠-點擊 關於創作者： 《Tetrapylae 的秘密》是由 Ludivorus 創建的。

網站： poki.com

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