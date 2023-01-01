Supergun 是一款太空遊戲，您可以駕駛太空船穿越外太空，同時躲避路上的所有隕石和其他物體。無論你做什麼，都要避開紅色方塊！控制你的飛船和你的目標，引導你的飛船安全地穿越太空。你的飛船會自動移動和射擊，你只需控制你的左右移動。這聽起來可能很簡單，但你的船會加速得很快！嘗試一輪又一輪地打破你的高分。左/右箭頭 - 轉向超級槍是由 Aron Sommer 創建的。他也創作了類似的《Eagle Ride》和《Angry Zombie》。

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