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Eagle Ride 是一款快節奏的技巧遊戲。你騎在一隻老鷹的背上，在樹林裡飛翔。確保不要撞到樹木或其他柱子，否則你的鳥將無法生存。穿過樹林並取得高分！有三種模式可供選擇：經典、瘋狂和硬核。您可以收集寶石來解鎖您的鷹的特殊能力。遊戲具有與螢幕上的快節奏動作相匹配的快節奏配樂。你能創造高分嗎？向左轉向 - 左箭頭 向右轉向 - 向右箭頭Eagle Ride 由 Aron Sommer 創建，他也因 Poki 上的《Supergun》和《Angry Zombie》遊戲而聞名。

網站： poki.com

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