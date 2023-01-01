Stack City 是一款合併遊戲，您可以用堆疊鷹架、商店和建築物打造自己的城市！享受設計您理想城市的自由，並觀看每座建築物產生金錢，使您能夠探索新土地併購買更多鷹架！只需將鷹架拖放到網格上並將它們堆疊起來即可創建更高的建築物。請注意，某些方塊是用顏色編碼的，因此您只能建立相同顏色的東西！你能建造自己的堆疊城市嗎？

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