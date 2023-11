Real Cars in City 是一款 3D 模擬遊戲,您必須在各種獨特的賽道上證明您的駕駛技巧。與人工智慧或朋友對抗,並收集星星以成功完成比賽。您可以使用星星來解鎖酷炫的新車。除了您的星星之外,您還可以賺錢來客製化和增強您的汽車,以更好地適應您的遊戲風格。有許多令人印象深刻的車輛、兩人模式、免費駕駛區域,甚至還有熱力追擊的戰場區域。確保完成支線任務來存錢併購買您的夢想車!您有能力成為城裡最好的車手嗎?《Real Cars in City》由 AYN Games 創作。他們製作逼真的 3D 賽車和駕駛遊戲。在 Poki 上玩他們的其他遊戲: Cyber​​ Cars Punk Racing 您可以在 Poki 上免費玩 Real Cars in City。Real Cars in City 目前只能在您的電腦上玩。

網站: poki.com

