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Real Cars in City

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Real Cars in City 是一款 3D 模擬遊戲，您必須在各種獨特的賽道上證明您的駕駛技巧。與人工智慧或朋友對抗，並收集星星以成功完成比賽。您可以使用星星來解鎖酷炫的新車。除了您的星星之外，您還可以賺錢來客製化和增強您的汽車，以更好地適應您的遊戲風格。有許多令人印象深刻的車輛、兩人模式、免費駕駛區域，甚至還有熱力追擊的戰場區域。確保完成支線任務來存錢併購買您的夢想車！您有能力成為城裡最好的車手嗎？《Real Cars in City》由 AYN Games 創作。他們製作逼真的 3D 賽車和駕駛遊戲。在 Poki 上玩他們的其他遊戲： Cyber​​ Cars Punk Racing 您可以在 Poki 上免費玩 Real Cars in City。Real Cars in City 目前只能在您的電腦上玩。

網站： poki.com

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