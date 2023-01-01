Sports Car Challenge
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跑車挑戰賽是一款由藍軸遊戲製作的3D駕駛遊戲。跳進各種跑車並挑戰它們的極限！探索美麗的大城市，並乘坐您選擇的車輛前往任何您想去的地方。您還可以完成挑戰或表演精彩的特技來給路人留下深刻的印象。有超過 15 個任務等待您完成，還有多輛汽車可供選擇。因此，選擇最適合您的汽車並開始駕駛。不要忘記與您的朋友分享遊戲！駕駛 - WASD 鍵煞車 - 空白鍵硝基 - Shift 跑車挑戰賽由 Blue Axis Games 創建。在 Poki: Flying Car Simulator 上玩他們的其他汽車駕駛遊戲
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