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Crazy Cars 是一款 3D 汽車遊戲，遊戲發生在充滿活力的地點，充滿有趣的賽道、有趣的障礙和獎勵性的挑戰。選擇一輛快車，在令人興奮的坡道上加速，攀登蛋山，在賽道上全速前進，在飆車比賽中表演特技，並探索許多其他有趣的區域和活動供您參加。把你的車扔過地圖！確保收集你遇到的每一顆星星、扳手和其他收藏品，以便將它們花在閃亮的新車上。有超過 17 輛獨特的汽車可供您駕駛！遊戲甚至可以讓您透過分割畫面功能與朋友對戰。您準備好在《Crazy Cars》中滿足您對速度的需求了嗎？在地圖上行駛，尋找有趣的活動來參加。轉向- WASD（玩家1）或箭頭鍵（玩家2）剎車- 空格鍵暫停- ESC 重置- RCrazy Cars 由無壓力工作室創建。在 Poki 上玩他們的其他傳奇遊戲：Stickman Climb!、Stickman Climb 2、Bossy Toss 和 Shape Rush 您可以在 Poki 上使用桌面和行動裝置玩 Crazy Cars。在家或在旅途中都可以玩！您無需在 Poki 上免費安裝或下載即可玩《瘋狂汽車》。

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