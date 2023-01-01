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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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搭配古老、神秘的方塊來釋放有翅膀的生物！在《Mystical Birdlink》中，您必須連接成對的空閒區塊。每場比賽都會增加時鐘的時間。如果時間太長，就會出現提示。攔截器無法匹配！

網站： poki.com

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