Murder 是 Studio Seufz 製作的一款有趣的暗殺遊戲。爬到國王身後，快速、安靜地把他幹掉。小心——如果他抓住你，你就和你一起進地牢了！玩謀殺並體驗典型的詭計多端維齊爾的生活。如果你成功了，你將成為新國王 - 但要小心，你的顧問正在爭奪你的王冠！直接透過瀏覽器使用 Poki 在線體驗 Murder，並測試您的觀察力和反應能力。你可以免費玩《Murder》，但錯誤的舉動會讓你喪命。空間 - 衝鋒刺傷（殺手），向後看（國王）《Murder》由位於德國斯圖加特的 Studio Seufz 創作。

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