組隊前往宇宙任何地方！麥克斯和明克是一對勇敢的動物。在這個雙人遊戲中，您可以同時或單獨控制兩個生物。你的任務是幫助二人到達每個關卡的門口。 Max 可以飛行、彎曲和伸展，讓 Mink 飛得更高。試著自己走到門口，或向朋友尋求協助。友誼就是你所需要的！

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Max and Mink 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。