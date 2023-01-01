Marble Run
poki.com
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Marble Run 是一款模擬遊戲，您可以在其中建造自己的 3D 彈珠軌道。使用雕刻的木塊或鐵軌建造一條軌道。甚至還有一些特殊物品可供您使用，如電梯、風扇、大砲等等！選擇一個彈珠並開始創建您的軌道。您甚至可以在軌道上放置一些燈，或在白天或夜間背景之間切換。創建您的曲目，進行測試，不要忘記保存！你能創造一條很棒的 Marble Run 賽道嗎？控制： 建置 - 滑鼠左鍵點選概覽 - 滑鼠右鍵點選（按住）縮放 - 滾動四處移動 - 箭頭鍵 關於建立者： Marble Run 由 Patyuk Games 建立。這是他在 Poki 上的第一場比賽！
網站： poki.com
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