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Karakuri

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Karakuri 是一款思考遊戲，您需要嘗試清除充滿拼圖的網格。您必須按順序排列螢幕上看到的彩色區塊，以將其從棋盤上清除。只需按住右側的棋子並將其拖曳到遊戲板中，並確保相同的顏色始終相互接觸。將盡可能多的相同顏色的棋子並排放置，以形成組合和連鎖組合。如果您喜歡俄羅斯方塊這樣的遊戲，您一定會喜歡 Karakuri 為該類型帶來的有趣變化！你能在 Karakuri 中擊敗朋友的高分嗎？與他們分享遊戲，找出並最大化樂趣！按住右側的棋子並將其拖動到遊戲板中。Karakuri 由 Okashi Games 創建。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：MicroWars 和 Nano War您可以在 Poki 上免費玩 Karakuri。Karakuri 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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