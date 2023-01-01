Jungle Friends 是一款引人入勝的閒置遊戲，您將踏入可愛狐狸的爪子！您的任務是探索不同的區域並滿足各種動物朋友的需求。從餵食浣熊多汁的漿果開始，您將逐漸生起篝火以供舒適的小睡，種植胡蘿蔔，照顧羊和雞，剪羊毛，收集雞蛋，為熊提供清爽的淋浴，釣魚，以及更多超乎您想像的活動！聽起來很多？不用擔心！您將得到值得信賴的雪貂和狗的幫助來減輕負擔。使用賺取的金幣來升級您的管理技能、解鎖新​​的工作領域並提高員工的效率。記得檢查你的庫存來打扮你的狐狸！你能結交多少個叢林朋友？

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