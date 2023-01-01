在 Hammer 2: Reloaded 中消滅罪犯！你冷酷無情的義務警員服務於獨特的正義。你不是去逮捕小偷，而是結束他們的生命。把你的錢花在噴射背包、無限手榴彈和上帝模式上。車載發電機讓汽車出現在任何地方！

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