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Combat Reloaded

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Combat Reloaded是一款由NadGames製作的線上多人射擊遊戲。在《重裝上陣》中，您將加入精英小隊，目標是從敵人手中獲勝。這款多人遊戲有 5 種模式和數十張獨特的地圖。您可以加入最多可容納10 名玩家的現有房間，或開始您自己的自訂死亡競賽。還可以查看2019 年發布的續作Combat Reloaded 2，或玩流行的Combat Online (Combat 5)、Rebels Clash 、Bomber Royale 和PixWars 2 也出自同一創作者之手。滑鼠瞄準並射擊WASD 在競技場中移動空格鍵跳躍1-9 數字鍵更換武器。Combat Reloaded 由墨西哥的 NadGames 製作。

網站： poki.com

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