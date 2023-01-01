Giraffe Winter Sports Simulator
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你看過長頸鹿從滑雪坡道滑下來嗎？在這個遊戲中你會的！目標很簡單，讓你的長頸鹿走得盡可能遠！當你的長頸鹿在空中飛翔和翻轉時，說起來容易做起來難。想證明你的長頸鹿具備冠軍的素質嗎？在兩人遊戲模式中與您的朋友競爭。 控制： 空白鍵或滑鼠點選 - 飛行
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