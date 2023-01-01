Getaway Shootout

在逃亡槍戰中，您將與另外三人比賽直至撤離點。然而，這不是一場普通的比賽，因為你只能跳到終點。嘗試在這款雙人遊戲中跳過電腦或您的朋友之一。在充滿障礙的終點線中，你會發現各種武器和助推器來擊敗競爭對手。W - 向左跳E - 向右跳R - 能量提升I - 向左跳躍O - 向右跳躍P - 能量提升

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