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Getaway Shootout

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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在逃亡槍戰中，您將與另外三人比賽直至撤離點。然而，這不是一場普通的比賽，因為你只能跳到終點。嘗試在這款雙人遊戲中跳過電腦或您的朋友之一。在充滿障礙的終點線中，你會發現各種武器和助推器來擊敗競爭對手。W - 向左跳E - 向右跳R - 能量提升I - 向左跳躍O - 向右跳躍P - 能量提升

網站： poki.com

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