Get on Top 是 Bennett Foddy 創作的 2 人格鬥遊戲。與你的朋友摔跤,並嘗試將他們的頭撞到地板上以贏得回合。使用移動鍵跳躍、推拉來超越其他戰士。您可以向後、向前和向上移動體重。盡一切努力讓頸部和背部接觸地板。第一個得分 11 的人贏得比賽。移動 - WASD 鍵移動 - 箭頭鍵 Get on Top 由 Bennett Foddy 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲。

網站: poki.com

免責聲明:WebCatalog 與 Get On Top 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係,亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。