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Get on Top 是 Bennett Foddy 創作的 2 人格鬥遊戲。與你的朋友摔跤，並嘗試將他們的頭撞到地板上以贏得回合。使用移動鍵跳躍、推拉來超越其他戰士。您可以向後、向前和向上移動體重。盡一切努力讓頸部和背部接觸地板。第一個得分 11 的人贏得比賽。移動 - WASD 鍵移動 - 箭頭鍵 Get on Top 由 Bennett Foddy 創建。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲。

網站： poki.com

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