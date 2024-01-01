Escape Underground

機器人正在尋找離開地下的出路的大氣之旅。 這是一款發生在黑暗大氣環境的遊戲。主角是個機器人，被外星哨兵丟到了地球表面深處。從那一刻起，他開始尋找離開的方法。但這並不容易，因為他一路上必須面對許多挑戰。 機器人將透過處理開關、電梯、雷射和其他槍支，從左向右移動、跳過障礙物、攀爬、推動某些物體並解決各種難題。與任何陷阱接觸都會立即殺死他，並將他送回先前的檢查站。外星哨兵會減慢他的速度，如果在路上被發現，甚至會殺死他。 旅程可能很短，但這是值得的。

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