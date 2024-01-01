Escape Underground

Escape Underground

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

遊玩 Web 版

網站： poki.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Escape Underground」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

機器人正在尋找離開地下的出路的大氣之旅。 這是一款發生在黑暗大氣環境的遊戲。主角是個機器人，被外星哨兵丟到了地球表面深處。從那一刻起，他開始尋找離開的方法。但這並不容易，因為他一路上必須面對許多挑戰。 機器人將透過處理開關、電梯、雷射和其他槍支，從左向右移動、跳過障礙物、攀爬、推動某些物體並解決各種難題。與任何陷阱接觸都會立即殺死他，並將他送回先前的檢查站。外星哨兵會減慢他的速度，如果在路上被發現，甚至會殺死他。 旅程可能很短，但這是值得的。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Escape Underground 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Samsara

Samsara

poki.com

Dyna Boy

Dyna Boy

poki.com

Poor Eddie

Poor Eddie

poki.com

Submolok

Submolok

poki.com

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

Forgotten Hill: The Wardrobe 4

poki.com

Castle of Chaos

Castle of Chaos

poki.com

Stickman Climb 2

Stickman Climb 2

poki.com

Drilly The Miner

Drilly The Miner

poki.com

Dark Boy

Dark Boy

poki.com

Recoil

Recoil

poki.com

Stickman Climb!

Stickman Climb!

poki.com

Slime Laboratory 3

Slime Laboratory 3

poki.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策