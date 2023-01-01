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帶領Dynamons走向勝利！在這場多人冒險中，喬凡尼將教你如何成為一個強大的發電機隊長。釋放泰爾頓的雪崩、氣泡破裂和水流攻擊來擊敗門薩。然後，邀請 Kikflick、Snorky 或 Torchip 加入您在 Dynamons World 的團隊！

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