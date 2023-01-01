偷車炸毀城市！這款汽車遊戲讓你控制一個大膽的罪犯。您可以跳進任何停放的汽車或坦克車。在《偷車賊：坦克版》中指揮一輛軍車，並發射砲塔引發爆炸！

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Cars Thief: Tank Edition 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。