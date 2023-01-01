在 Nightpoint.io 中射擊人類和殭屍！末日來臨，你是最後的倖存者之一。在 Nightpointio 中，您可以向活死人發射子彈風暴。拿起一把突擊步槍，在面對 Nightpoint io 的下一波浪潮之前提高你的精準度！

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