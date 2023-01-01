使用 now.gg 行動雲免費線上玩《奶奶》。 《Granny》是 DVloper 推出的令人毛骨悚然、毛骨悚然的恐怖街機體驗。被困在奶奶家破舊的房間和破舊的走廊之間，你必須找到自由的道路。只要確保奶奶不會發現你鬼鬼祟祟的——她不會輕視欺騙。 沒有什麼能比得上祖母的愛。為了讓你保持親近，奶奶把你鎖在她的房子裡。她在家裡制定了戒嚴令，以防止你試圖掙脫。你別無選擇——是時候採取行動了。 離開她的房子，但要小心！老蝙蝠的耳朵很尖。撞倒什麼東西，她會衝到你身邊「幫助」你。藏在衣櫃裡和床墊底下。 你有五天時間。

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