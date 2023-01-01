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La Petite Avril

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La Petite Avril 是一款可愛的平台遊戲，旨在幫助小女孩為她的生活做好準備！每個關卡代表艾薇兒生活中的不同時期，您的任務是幫助她克服她必須面對的所有挑戰和困難。幫助她逃離可怕的生物，飛越各種障礙，並一路上得到一些朋友的幫助！你能幫助艾薇兒度過所有的困難嗎？

網站： poki.com

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