使用 now.gg 行動雲免費線上玩《Golden Hills: City Build Sim》。 Enixian Limited 的 Golden Hills 是一款獨一無二的城市建造模擬遊戲，讓您有機會建造和設計您的夢想城市。建造住宅區和工業區，並設立工廠來促進經濟發展。 請記得也要讓您的社區保持快樂！為當地人提供多種娛樂選擇，從咖啡館和餐廳到電影院和公園。你有能力創造地球上最美麗的地方。從多種裝飾選項中進行選擇，讓您的創意盡情發揮，同時也讓這座城市脫穎而出。 開發先進的住宅，向世界展示您的城市是多麼現代化和先進。透過建造公園和遊樂場、圖書館和大學、餐廳和酒吧，在你的城市中表達自己。

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