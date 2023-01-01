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測試版 命運物品管理器 (DIM) 讓命運遊戲玩家可以輕鬆地在守護者和避難所之間移動物品。 DIM的目標是讓玩家快速裝備自己的守護者。我們的裝載功能透過消除傳輸物品時所需的手動步驟來實現這一點。 裝載讓玩家能夠定義他們想要在守護者身上使用的物品集。選擇裝載後，DIM 會將裝載引用的所有項目移至監護人。如果該物品由其他監護人裝備，則「裝載」功能將用類似的物品替換該物品（如果可能），以允許轉移「裝載」引用的物品。只需點擊一個按鈕，您就可以擁有一個 PVP、PVE 或 Raid 就緒的守護者。 DIM 基於 Destiny Companion 應用程式用於行動和裝備物品的相同服務。 DIM 將無法拆卸您的任何物品。

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