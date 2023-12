D&D Beyond (DDB) 是《龍與地下城》第五版的官方數位工具集和遊戲伴侶。 DDB 託管龍與地下城官方第五版書籍的線上版本,包括規則手冊、冒險和其他補充資料;它還提供數位工具,例如角色構建器和數字角色表、可以排序和過濾的怪物和咒語列表、遭遇構建器以及互動式覆蓋 Twitch 擴充功能。除了官方 D&D 內容外,它還提供創建和添加自訂自製內容的功能。 D&D Beyond 也定期發布原創影片、直播和文章內容,包括龍與地下城工作人員的訪談、內容預覽和搭配以及每週開發更新。D&D Beyond 以前由 Twitch 子公司 Curse LLC 經營。然而,2018 年 12 月 12 日,Fandom, Inc. 宣布收購 Curse 的所有媒體資產,包括《D&D Beyond》。

網站: dndbeyond.com

