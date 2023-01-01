Bombhopper.io 是一款益智遊戲和技能遊戲的酷炫融合。你是一個塊狀角色，你可以利用你投擲的炸彈的後座力來移動。嘗試到達綠色門以完成關卡。前幾個等級或多或少是容易的，但過了一段時間你就會真正面臨挑戰。在這款遊戲中，時機就是一切，並嘗試為您完成的每個關卡獲得 3 顆星。使用滑鼠瞄準炸彈並使用後座力向前飛行。提示：有時一個關卡需要快速反應才能獲得 3 顆星。使用「r」重新啟動，這樣您就可以立即單擊。Bombhopper.io 是由 Julien Mourer（又名 Getkey）創建的，奇怪的是，它與 Yeti 很相似。這是一家法國開發商，總部位於格勒諾布爾附近山區的洞穴中。

網站： bombhopper.io

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