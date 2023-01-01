Amogus.Fun 是一款免費的社交推理遊戲。它基本上是《Among Us》，但以 3D 形式並在瀏覽器中進行。有船員和冒名頂替者。船員們必須處決冒名頂替者才能獲勝。冒名頂替者需要殺死船員才能獲勝。

網站： amogus.fun

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