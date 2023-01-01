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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Amogus.Fun 是一款免費的社交推理遊戲。它基本上是《Among Us》，但以 3D 形式並在瀏覽器中進行。有船員和冒名頂替者。船員們必須處決冒名頂替者才能獲勝。冒名頂替者需要殺死船員才能獲勝。

網站： amogus.fun

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