WebCatalog

Zuko

Zuko

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： zuko.io

使用 WebCatalog Desktop 上「Zuko」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

67% 開始填寫線上表格的人並未完成。 Zuko 是一款線上表單 + 結帳分析和最佳化工具，可透過讓您的表單達到最佳狀態來幫助您減少放棄並提高轉換率。 * 了解訪客何時、何地以及為何放棄您的表單。 * 取得每個表單欄位的數據，以確定您的使用者體驗問題出在哪裡。 * 幾分鐘內開始追蹤 - 無需開發人員。 * 比 Google Analytics 更容易、更快速地追蹤表單 取得這些問題及更多問題的答案： * 哪些領域會導致我的訪客放棄？ * 訪客如何瀏覽表單？ * 顯示哪些錯誤訊息以及顯示頻率？ * 訪客行為如何因裝置而異？ * 我的形式有問題嗎？什麼時候發生的？

目錄:

Productivity
使用者研究軟體

網站： zuko.io

免責聲明：WebCatalog 與 Zuko 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

您可能也會喜歡

Exatom

Exatom

exatom.io

Mousestats

Mousestats

mousestats.com

MailCharts

MailCharts

mailcharts.com

Quill Forms

Quill Forms

quillforms.com

Presence Stars

Presence Stars

presencestars.com

Beams

Beams

beams.fm

MarketDial

MarketDial

marketdial.com

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Purple

Purple

purple.com

GoFormz

GoFormz

goformz.com

Form Engineer

Form Engineer

form.engineer

Brave

Brave

getbrave.io

探索

WebCatalog Desktop

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.