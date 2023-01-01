替代項 - Zoho Analytics
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私人電腦技術公司，總部位於加州舊金山。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Clari
clari.com
B2B 收入團隊的預測、活動智慧與通路管理。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
People.ai
people.ai
People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
sales-i
sales-i.com
sales-i 可以透過其行業定義的銷售分析軟體來提高產品銷售人員的效率並提高公司生產力。聰明地銷售。聰明地工作。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Jiminny
jiminny.com
最大化您團隊的收入。透過對話智慧釋放您的銷售團隊增加收入的潛力。
Celonis
celonis.cloud
Celonis 的執行管理和流程挖掘。我們揭示並修復您看不到的低效率問題。快速開始使用 Celonis EMS 並無限擴展。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Pathlight
pathlight.com
發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智慧指南針，可引導銷售和進入市場團隊完成更多交易、加速成長並找到收入的正確方向。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客戶的速度加快 25%。立即建立共同行動計劃，幫助您更快地完成交易，了解交易中實際發生的情況，並為您的支持者提供支援。
Orgzit
orgzit.com
企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
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ebsta.com
Ebsta 透過一套適用於 Salesforce 的客戶智慧和銷售支援工具，協助數千家公司大規模推動客戶參與。 ✓ 解鎖您的公司網路✓ 建立個人化工作流程和節奏✓ 即時追蹤參與度✓ 對客戶參與度進行評分並識別需要關注的客戶✓ 衡量團隊活動和績效✓ 與您的CRM、電子郵件和日曆無縫整合聯繫以了解詳情我們如何幫助您的公司提高客戶參與度：https://www.ebsta.com/request-a-demo/
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai 是一個不可知的收入資料平台，透過擷取並向整個收入堆疊提供智慧銷售資料和分析來幫助 B2B 銷售組織擴展規模。 SalesDirector.ai 透過向 CRM 和 BI 工具提供智慧銷售分析來幫助 B2B 銷售組織擴展規模。我們捕獲銷售代表的電子郵件和日曆數據，並交叉引用他們的 CRM 數據，以提供有關他們的管道、行為和客戶互動的預測性見解。這些見解會直接傳遞到他們的 CRM，或者可以在他們最喜歡的 BI 工具（例如 Tableau、Domo、Google Data Studio、Power BI 甚至 Einstein Analytics）中進行視覺化。借助...
Weflow
getweflow.com
Weflow 是一個銷售業績和預測平台。銷售團隊使用 Weflow 來提高銷售績效、流程遵守率和預測準確性。 - 透過加快 Salesforce 更新速度，每週為代表節省 4 小時 - 及早發現風險，贏得 12% 以上的交易 - 透過有效的流程和可靠的數據，獲得 >92% 的預測準確度
Kluster
kluster.com
Kluster 的營收可預測平台有助於 SaaS 公司每季都超額完成目標。我們透過實施策略、規劃和執行來幫助收入領先者實現成長。 Kluster 易於使用的工具可協助收入團隊制定致勝策略、制定實現目標的計畫、執行交易和通路管理。我們在整合速度和即時預測方面排名第一。 Kluster 是您關鍵收入會議的核心。從董事會層級的分析和收入規劃，到預測電話和管道審查。您企業中的每個人都圍繞著最佳的收入洞察和工作流程進行調整。 Kluster 受到 GoCardless、ExtraHop、Ometria、Attest 和 Harness 等擴充軟體公司的信賴。 Kluster 是可預測的收入策略，可協助他...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。開箱即用的可視化。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠...
Collective[i]
collectivei.com
高效、開明的銷售團隊更聰明地工作並贏得更多。 Collective[i] 是一種協調資料、人員和流程的整體方法。我們稱之為客戶關係優化。想像一下從您的資料、您的銷售團隊如何運作以及所執行的活動的一切，只需使用堆疊中的現有銷售工具即可提高效率。對於銷售營運和行銷，Collective[i] 提供乾淨、全面和自動化的資料收集。使用機器人流程自動化(RPA)，可以從銷售團隊使用的工作工具（電子郵件、日曆等）中自動捕獲活動，進行清理以更新聯絡人、公司名稱等，並使用我們的專利技術和大量資料自動登錄到CRM網路。不會損失任何數據或寶貴的時間，記錄的數據品質呈指數級提高，組織生產力提高 20-30%。 Co...
Pega Sales Automation
pega.com
Pega 銷售自動化使您的銷售團隊能夠透過智慧自動化、決策和分析進行更智慧的銷售，從而帶來更多銷售。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一個銷售資料平台，可自動擷取銷售活動、提供收入情報並提高銷售績效以增加收入。
Veloxy
veloxy.io
您是否因非銷售活動而不知所措？透過適用於 Salesforce CRM 的 Veloxy Sales AI 軟體，以前所未有的方式加速您的銷售。
Mediafly
mediafly.com
B2B 創造收入的第一站也是唯一一站 您的團隊吸引買家、幫助賣家做好準備、量化價值和持續優化績效所需的一切。一個模組化平台－大規模實現可預測的收入成長。
Scratchpad
scratchpad.com
追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
Salesken
salesken.ai
Salesken 為您提供銷售代表在通話中的表現的詳細可見性，以便您可以提高客戶參與度並達成更多交易。
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
銷售人員為銷售人員設計的 CRM 取得一個銷售 CRM 平台，提供簡單的設定、無縫整合、完全客製化和直覺的工具。透過 Pipeline CRM 軟體，您將擁有加速銷售所需的一切。
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