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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

可以免費使用的雲端庫存管理軟體。有一個智慧型手機（iPhone、iPad、Android）應用程式和一個可在 Mac 和 Windows 上使用的網路應用程式。具有資料同步和共享功能，多人、多個地點都可以輕鬆查看手邊的最新庫存資訊。也用於資產管理和設備管理。也可以透過API進行系統連線。

網站： zaico.co.jp

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