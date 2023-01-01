可以免費使用的雲端庫存管理軟體。有一個智慧型手機（iPhone、iPad、Android）應用程式和一個可在 Mac 和 Windows 上使用的網路應用程式。具有資料同步和共享功能，多人、多個地點都可以輕鬆查看手邊的最新庫存資訊。也用於資產管理和設備管理。也可以透過API進行系統連線。

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