透過 DMM 的 DVD 租賃服務，享受最新的電影、電視節目和動漫，DMM 擁有日本最多的 DVD 種類和數量！您可以輕鬆地在線預訂並退貨♪當然，您也可以使用智慧型手機。如需隨時隨地輕鬆、安全、放心的 DVD 租賃，請造訪 DMM.com！

網站： dmm.com

免責聲明：WebCatalog 與 DVD/CDレンタル 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。