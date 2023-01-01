YoudaoDict

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網易有道是中國領先的智能學習公司，致力於提供100%以用戶為導向的學習產品和服務。有道成立於2006年，打造了一系列深受使用者喜歡的口碑型大眾學習工具產品，例如：網易有道字典、有道精品課、有道翻譯官、有道雲筆記等。 2014年，網易有道宣布正式進軍網路教育產業。 2018年4月，網易有道完成首次策略融資，投後估價11.2億美金，躋身獨角獸陣營。 2019年10月，網易有道成功登陸紐交所，股票代號為“DAO”，成為網易集團首個獨立上市的公司。
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