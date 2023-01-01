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成就職業夢想 現在流行，上脈脈問內部員工。 脈脈—1.1億公司員工都在用的職場內容社區，擁有實名職業認證背書。分佈在不同行業、不同公司的內部員工為你提供獨特而有價值的一手資訊。無論你處於職涯發展的哪個階段，都可以來脈脈聽聽大家的現身說法。 薪資揭秘、offer比較、公司氛圍……上脈脈問內部員工，你想知道的總有人為你解答；中年危機、職業瓶頸、轉型破圈……你經歷的總有人正在經歷或曾經經歷過，與他們交流一 下獲得啟發和幫助，讓前人的寶貴經驗成為你的重要參考。 不僅如此，在這個擁有 「實名職業認證」的職場內容社群裡，透過與不同公司的員工之間友好交流互助，你將更容易拓展自己的職場人脈，搭建優質人脈網絡。無論商務洽談、交流合作或求職招募都更加輕鬆有效率。

網站： maimai.cn

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