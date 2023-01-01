ReadPaper
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「ReadPaper」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
ReadPaper是粵港澳大灣區數位經濟研究院推出的專業論文閱讀平台和學術交流社區，收錄近2億篇論文、近2.7億位科學研究論文作者、近3萬所大學及研究機構，包括nature、science 、cell、pnas、pubmed、arxiv、acl、cvpr等知名期刊會議，涵蓋了數學、物理、化學、材料、金融、電腦科學、心理學、生物醫學等全部已知學科，打造專業的學術討論社群。科學研究工作離不開論文的幫助，如何讀懂論文，讀好論文，這本身就是一個很大的命題，我們的使命是：「讓天下沒有難讀的論文」。
網站： readpaper.com
免責聲明：WebCatalog 與 ReadPaper 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。