YesBackup 讓您隨時隨地使用 Android 裝置存取備份檔案。透過無線或 3G 連接，隨時隨地瀏覽和分享您的照片和文件、串流您的音樂、同步您的文件以及觀看您的影片。 除了所有這些出色的功能之外，您還可以透過應用程式即時寫筆記、在移動中畫塗鴉以及拍照。將您的照片直接上傳到 YesBackup 同步資料夾或直接發佈到 Facebook 或 Twitter 並與所有朋友分享。 YesBackup 應用程式將您的檔案和照片放在您的指尖，以便您隨時需要它們。無論是工作演示還是向您所愛的人展示照片，再也不會沒有文件了！ 如果您沒有 YesBackup 帳戶，請在應用程式內輕鬆註冊並利用我們的免費試用儲存空間。要充分利用 YesBackup，請將桌面應用程式下載到您的 PC 或 Mac 並自動備份您的文件，有了 YesBackup，您再也不用擔心。

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