Xchart.com

麻醉圖表自動駕駛儀 麻醉圖表軟體將紙本記錄的控制與自動化的效率結合。 麻醉提供者相信他們必須在自動生命徵象採集和記錄資料控制之間做出選擇。他們被引導相信麻醉軟體更像是警察而不是助手。他們被引導相信軟體一定很難學。 Xchart 旨在改變這一切。

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