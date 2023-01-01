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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

超過 1000 個全球品牌（包括 Office Depot、Allstate 和 Etisalat）在員工生產力方面信賴 Workpuls。 Workpuls 為他們提供有關團隊工作流程的詳細報告，使他們能夠優化員工的績效、生產力和效率。使用 Workpuls 的團隊的工作效率比同行高出 30%，您的團隊今天就可以加入他們。

網站： workpuls.com

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