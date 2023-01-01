取得 Google 搜尋結果，但不含任何廣告、javascript、AMP 連結、cookie 或 IP 位址追蹤。一鍵輕鬆部署為 Docker 應用程序，並可使用單一設定檔進行自訂。作為桌面和行動裝置上的主要搜尋引擎替代品，可以快速且簡單地實施。

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